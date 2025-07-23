В Волгограде у трех новорожденных бельчат появились имена

Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде рассказали, как назовут новорожденных бельчат, имена для которых предлагали волгоградцы. В адрес музейных работников поступило несколько десятков вариантов.
- Мы не могли выбрать лучшие, поэтому доверились случаю и провели розыгрыш. Итак, победил вариант нашей подписчицы Александры - Ворчун, Крепыш и Мила! Поздравляем победительницу и приглашаем на фотосессию с малышами, - сообщил сегодня, 23 июля, музей-заповедник в своих соцсетях.
Напомним, что воспитанием пушистых зверьков, которые родились на Мамаевом кургане, занимается сотрудница музея-заповедника Светлана Зимуковская. Женщина не первый раз спасает жизнь выпавших из гнезда бельчат, поэтому ее все называют «белкиной мамой».
Сотрудники музея предложили волгоградцам придумать имена для новых подопечных «белкиной мамы» - двух хвостатых мальчиков и девочки. Но это еще не всё.
- Пока мы проводили народное голосование, у нас на воспитание прибавились три девочки-бельчонка, - сообщили в музее-заповеднике.
Не исключено, что волгоградцев попросят придумать имена и для этих пушистиков.
Фото, видео: музей-заповедник «Сталинградская битва»