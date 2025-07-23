Спорт

Самые «капустные» регионы Волгоградской области назвали после сбора урожая

Спорт 23.07.2025 20:27
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23.07.2025 20:27


В Волгоградской области завершена уборка ранней капусты. По данным облсельхоза, собрано почти 14 тыс. тонн. Средняя урожайность составила  около 310 центнеров с гектара – это  на уровне прошлого года.  

Лидерами по урожайности стали Камышинский (520 ц/га), Николаевский (460 ц/га) и Ленинский  районы(320 ц/га).

Всего в регионе собрано уже более 44 тыс. тонн овощей. Урожай убрали  на полях площадью 1,3 тыс. га, что на 5% больше, чем в прошлом году в аналогичном периоде. Огурцы, лук, томаты, перец и морковь отправляются в торговые сети.

В облсельхозе подчеркнули, что залогом успеха  волгоградских овощеводов стало  развитие мелиорации, семеноводства, внедрение передовых агротехнологий и использование минеральных удобрений.
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