Лидерами по урожайности стали Камышинский (520 ц/га), Николаевский (460 ц/га) и Ленинский районы(320 ц/га).
Всего в регионе собрано уже более 44 тыс. тонн овощей. Урожай убрали на полях площадью 1,3 тыс. га, что на 5% больше, чем в прошлом году в аналогичном периоде. Огурцы, лук, томаты, перец и морковь отправляются в торговые сети.
В облсельхозе подчеркнули, что залогом успеха волгоградских овощеводов стало развитие мелиорации, семеноводства, внедрение передовых агротехнологий и использование минеральных удобрений.
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