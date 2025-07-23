В Волгограде 5-летняя девочка пострадала в столкновении иномарок на ул. К. Симонова





23 июля в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух иномарок. В первой половине дня на участке дороги, примыкающем к перекрёстку с ул. 8-й Воздушной армии, столкнулись автомобили Nissan и Volkswagen Polo.

- Авария случилась в 10:00 у дома №22 на ул. К. Симонова. Обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





В результате столкновения 28-летняя водитель Volkswagen получила ушиб грудной клетки. Кроме того, у 5-летней девочки, находящейся в салоне, врачами диагностировано сотрясение головного мозга, а также другие травмы.

- Девочка 2020 г.р. госпитализирована в больницу СМП №7. Её состояние тяжелое. В настоящее время продолжается обследование, - уточнили журналистам в региональном комитете здравоохранения.

Отметим, на месте ДТП работает оперативно-следственная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области