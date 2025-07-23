В Суровикино на месте «Фонтана влюблённых» установят стелу «Рубеж Сталинградской доблести»





В Суровикино Волгоградской области готовятся приступить к установке стелы «Рубеж Сталинградской доблести». Монумент появится на территории сквера между пл. Ленина и ДК «Юность», соответствующий аукцион 23 июля был объявлен властями Суровикинского района.

- Стелу смонтируют на месте чаши старого фонтана. Здесь же по бокам появятся два новых фонтана. Также специалистам предстоит высадить деревья, кустарники и газон, установить лавочки и урны, - рассказала журналистам глава города Елена Кудлаева.

Согласно проектно-сметной документации здесь также будет обновлено тротуарное покрытие, обустроен поливочный водопровод, установлены 100 декоративных прожекторов и 40 уличных светильников.

В общей сложности на благоустройство и установку стелы из бюджета было выделено 43,4 млн рублей. Подрядчик будет отобран в августе, работы должны быть произведены к 10 декабря 2025 года.

Примечательно, что несколько лет назад данная территория уже благоустраивалась, тогда сообщалось о создании напротив пл. Ленина зоны тихого отдыха. Здесь была произведена замена чаши старого фонтана и высажены новые деревья.

Отметим, в апреле 2025 года стало известно о присвоении почётного звания «Рубеж Сталинградской доблести» четырём населённым пунктам Волгоградской области. Помимо Суровикино в список попали рабочие поселки Октябрьский и Светлый Яр, и город Камышин. Ранее редакция рассказывала о срыве работ по благоустройству пл. Павших Борцов в Городище, где местные власти вот уже почти год не могут довести до ума территорию, обновлённую в рамках присвоения населённому пункту почётного звания.

Фото: панорама сервиса «Яндекс.Карты»