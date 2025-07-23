Летели крыши и деревья: над Волгоградской областью пронесся ураган

Волгоградская область оказалась в эпицентре урагана, о котором предупреждали сегодня, 23 июля, в МЧС. В некоторых районах Волгограда и региона прошли ливни с градом, а ветер был такой силы, что натворил немало бед.
В Волжском и на севере Волгограда произошли сбои с электроснабжением. Новая часть Волжского осталась без света и холодной воды. Аварийную ситуацию обещали устранить через 2-3 часа. По сообщениям очевидцев, в Волжском ураганным ветром повалило опоры ЛЭП.
Свет пропадал и в поселке ГЭС Волгограда. Свирепствовала стихия и во Втором поселке Волжского – ветер был такой силы, что ломались деревья. В некоторых районах Волжского и Волгограда прошел град.
Печальными оказались последствия урагана и в области. Во Фролово, по сообщению администрации города, порывами ветра на улицах города повалены многие деревья, повреждены линии электропередач, в Заречном пострадали кровли трех домов, а отлетевшая черепица буквально проткнула припаркованные автомобили.
Фото администрации Фролово