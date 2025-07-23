Хор Псковской митрополии снял в Волгограде пронзительный клип на музыку Пахмутовой





Сегодня, 23 июля, Псковская епархия показала результат съемок клипа на Мамаевом кургане, которые прошли в Волгограде на прошлой неделе. Как сообщает V102.RU, хор духовенства Псковской митрополии исполнил на территории памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» песню «Поклонимся великим тем годам».

Напомним, что неделю назад случайно на запись хора попали рядовые волгоградцы. Им удалось снять на Мамаевом кургане на видео небольшой фрагмент исполнения песни, тронувший случайных зрителей до мурашек.

Как пояснили в Псковской епархии, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне хор духовенства Псковской митрополии выпускает серию клипов на известные военные песни по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея. Во главе делегации Псковской епархии он также посетил Волгоград на прошлой неделе.





Песня «Поклонимся великим тем годам» на стихи Михаила Львова и музыку Александры Пахмутовой - одна из знаковых композиций о Великой Отечественной войне. Написана она была четыре десятилетия назад - в год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Псковская епархия благодарит руководство музея-заповедника «Сталинградская битва» и Волгоградскую епархию за содействие в проведение съемок.

Видео: Псковская епархия