«Забыли историю»: Володин раскритиковал ликвидацию бульвара Сталинград во Франции





23 июля на заключительном заседании Госдумы в рамках весенней сессии спикер Вячеслав Володин раскритиковал переименование бульвара в городе Драп на юге Франции, носящего имя Сталинград, в бульвар де Рив дю Пайон. По мнению политика, это ещё одно свидетельство исторической амнезии западных стран.

- Мы видим, что в Европе забывают историю, искажают ее, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться, - приводит слова председателя нижней палаты ТАСС.

Отметим, решение о переименовании бульвара было принято в начале июля муниципальными властями. Тогда вице-мэр Александра Руссо объяснил мотивы этого поступка тем, что Сталинградская битва не является предметом гордости для французов.

Фото: Госдума