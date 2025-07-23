Общество

Под Волгоградом спасатели вытащили из поселкового пруда труп отдыхающего

Общество 23.07.2025 17:33
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23.07.2025 17:33


В Волгограде на территории посёлка Горьковский утонул мужчина. Бездыханное тело из пруда Крутенький достали водолазы ГКУ «Служба спасения».

Специалистов на место произошедшего вызвали очевидцы. Мужчина на глазах волгоградцев купался в водоёме, однако в какой-то момент неожиданно скрылся под водой и больше на поверхности не показался.

- Сотрудниками Красноармейского поисково-спасательного подразделения были проведены поисковые водолазные работы, в ходе которых тело мужчины было обнаружено, - сообщили журналистам спасатели.

Отметим, тело погибшего было передано правоохранительным органам.

Фото: ГКУ «Служба спасения»

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