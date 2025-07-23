В Волгограде на территории посёлка Горьковский утонул мужчина. Бездыханное тело из пруда Крутенький достали водолазы ГКУ «Служба спасения».
Специалистов на место произошедшего вызвали очевидцы. Мужчина на глазах волгоградцев купался в водоёме, однако в какой-то момент неожиданно скрылся под водой и больше на поверхности не показался.
- Сотрудниками Красноармейского поисково-спасательного подразделения были проведены поисковые водолазные работы, в ходе которых тело мужчины было обнаружено, - сообщили журналистам спасатели.
Отметим, тело погибшего было передано правоохранительным органам.
Фото: ГКУ «Служба спасения»