



В Волгограде на территории посёлка Горьковский утонул мужчина. Бездыханное тело из пруда Крутенький достали водолазы ГКУ «Служба спасения».

Специалистов на место произошедшего вызвали очевидцы. Мужчина на глазах волгоградцев купался в водоёме, однако в какой-то момент неожиданно скрылся под водой и больше на поверхности не показался.

- Сотрудниками Красноармейского поисково-спасательного подразделения были проведены поисковые водолазные работы, в ходе которых тело мужчины было обнаружено, - сообщили журналистам спасатели.

Отметим, тело погибшего было передано правоохранительным органам.

Фото: ГКУ «Служба спасения»