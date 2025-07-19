Волгоградский «Ротор» 19 июля откроет сезон в гостях против ульяновской «Волги»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 19 июля, в стартовом матче сезона Первой лиги 2025/2026 сыграет с ульяновской «Волгой». Начало встречи в 17-00 ч.

Напомним, «Ротор» завершил прошлый сезон на девятом месте. В предстоящем розыгрыше сине-голубым предстоит закрепить достигнутый результат. При этом волгоградские болельщики наверняка мечтают о решении более серьезных турнирных задач.

В летнее межсезонье для этих целей состав волгоградской команды серьезно обновился. Были совершены приобретения в каждую линию. Среди новобранцев можно выделить, например, голкипера Владимира Сугробова, защитников Николая Покидышева, Максима Храмцова и Вячеслава Бардыбахина, полузащитников Анатолия Макарова, Артема Симоняна и Ярослава Арбузова, а линию нападения усилили Кирилл Никишин и Александр Хохлачев. Также на полноценном контракте остались в команде одни из лидеров коллектива прошлого сезона Никита Плотников и Михаил Мальцев, выступавшие ранее на правах аренды в Волгограде. К сожалению, не обошлось и без потерь, среди которых выделяется уход важных исполнителей - Дмитрия Прищепы, Евгения Болотова и форварда Максима Турищева.

На сборах в Саранске «Ротор» провел четыре матча - сине-голубые уступили «КАМАЗу» из Набережных Челнов (0:1), обыграли «Тюмень» (2:1) и сыграли вничью с красноярским «Енисеем» и саратовским «Соколом» с одинаковым счетом - 1:1. После возвращения домой волгоградский клуб 16 июля организовал открытую тренировку на стадионе ВГАФК, которую посетили несколько сотен болельщиков. На этом мероприятии зрителям были презентованы и новички команды. А уже в четверг вечером «Ротор» отправился в Ульяновск, где сине-голубые сегодня откроют новый сезон.





Соперник волгоградцев - «Волга», являющаяся новичком подэлитного дивизиона. Желто-черные в минувшем розыгрыше Второй лиги группы «Золото» заняли второе место и заработали повышение в классе. Отметим, главным тренером коллектива является известный волгоградский специалист Михаил Белов. Ранее в нескольких клубах он работал вместе с нынешним наставником «Ротора» Денисом Бояринцевым.

В официальных матчах «Ротор» с «Волгой» встречались между собой 26 раз - 11 побед сине-голубых, восемь ничьих и семь поражений. В последнем очном поединке желто-черные обыграли «Ротор» в поединке в рамках Кубка России прошлой осенью - тогда в Ульяновске была ничья в основное время - 1:1, а в серии пенальти хозяева выиграли 4:3.

Сегодня серии пенальти не будет, а болельщики сине-голубых вправе рассчитывать на реванш за тот обидный проигрыш. «Ротор» является фаворитом предстоящего противостояния, исходя из своего статуса. При этом битва между подопечными Бояринцева и Белова ожидается весьма интересной и бескомпромиссной.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев