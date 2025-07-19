Спорт

Волгоградский «Ротор» 19 июля откроет сезон в гостях против ульяновской «Волги»

Спорт 19.07.2025 11:10
0
19.07.2025 11:10


Волгоградский «Ротор» сегодня, 19 июля, в стартовом матче сезона Первой лиги 2025/2026 сыграет с ульяновской «Волгой». Начало встречи в 17-00 ч. 

Напомним, «Ротор» завершил прошлый сезон на девятом месте. В предстоящем розыгрыше сине-голубым предстоит закрепить достигнутый результат. При этом волгоградские болельщики наверняка мечтают о решении более серьезных турнирных задач. 

В летнее межсезонье для этих целей состав волгоградской команды серьезно обновился. Были совершены приобретения в каждую линию. Среди новобранцев можно выделить, например, голкипера Владимира Сугробова, защитников Николая Покидышева, Максима Храмцова и Вячеслава Бардыбахина, полузащитников Анатолия Макарова, Артема Симоняна и Ярослава Арбузова, а линию нападения усилили Кирилл Никишин и Александр Хохлачев. Также на полноценном контракте остались в команде одни из лидеров коллектива прошлого сезона Никита Плотников и Михаил Мальцев, выступавшие ранее на правах аренды в Волгограде. К сожалению, не обошлось и без потерь, среди которых выделяется уход важных исполнителей - Дмитрия Прищепы, Евгения Болотова и форварда Максима Турищева.

На сборах в Саранске «Ротор» провел четыре матча - сине-голубые уступили «КАМАЗу» из Набережных Челнов (0:1), обыграли «Тюмень» (2:1) и сыграли вничью с красноярским «Енисеем» и саратовским «Соколом» с одинаковым счетом - 1:1. После возвращения домой волгоградский клуб 16 июля организовал открытую тренировку на стадионе ВГАФК, которую посетили несколько сотен болельщиков. На этом мероприятии зрителям были презентованы и новички команды. А уже в четверг вечером «Ротор» отправился в Ульяновск, где сине-голубые сегодня откроют новый сезон.


Соперник волгоградцев - «Волга», являющаяся новичком подэлитного дивизиона. Желто-черные в минувшем розыгрыше Второй лиги группы «Золото» заняли второе место и заработали повышение в классе. Отметим, главным тренером коллектива является известный волгоградский специалист Михаил Белов. Ранее в нескольких клубах он работал вместе с нынешним наставником «Ротора» Денисом Бояринцевым.

В официальных матчах «Ротор» с «Волгой» встречались между собой 26 раз - 11 побед сине-голубых, восемь ничьих и семь поражений. В последнем очном поединке желто-черные обыграли «Ротор» в поединке в рамках Кубка России прошлой осенью - тогда в Ульяновске была ничья в основное время - 1:1, а в серии пенальти хозяева выиграли 4:3.

Сегодня серии пенальти не будет, а болельщики сине-голубых вправе рассчитывать на реванш за тот обидный проигрыш. «Ротор» является фаворитом предстоящего противостояния, исходя из своего статуса. При этом битва между подопечными Бояринцева и Белова ожидается весьма интересной и бескомпромиссной.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Андрей Поручаев V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.07.2025 20:19
Спорт 18.07.2025 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2025 18:01
Спорт 18.07.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2025 18:17
Спорт 17.07.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2025 12:36
Спорт 16.07.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2025 06:28
Спорт 15.07.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2025 16:40
Спорт 14.07.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2025 16:10
Спорт 14.07.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2025 15:22
Спорт 14.07.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2025 10:29
Спорт 14.07.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2025 14:17
Спорт 12.07.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2025 15:03
Спорт 11.07.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2025 12:24
Спорт 11.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2025 08:55
Спорт 11.07.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2025 06:56
Спорт 11.07.2025 06:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.07.2025 13:46
Спорт 10.07.2025 13:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:44
В Волгограде в сквере имени Симбирцева построят новый фонтанСмотреть фотографии
13:05
Под Волгоградом засняли последствия смертельного ДТП с «Нивой»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:40
В Волгограде из-за не сдюживших в жару автобусов нарушен график маршрута №77Смотреть фотографии
11:40
СОБР с полицией заглянули на огонёк в ночные клубы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
В Волгограде «Яндекс. Такси» попало в ДТП у Ворошиловского торгового центраСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Волгоградский «Ротор» 19 июля откроет сезон в гостях против ульяновской «Волги»Смотреть фотографии
10:46
В Волгограде пожарные четыре часа тушили руины ДК им. КироваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
В Волгоградской области до понедельника задержится шторм с дождями и грозамиСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области задерживаются поезда №340 и №478 из-за ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:44
Волгоградцам запретили использовать накладки для фиксации детей в автомобилеСмотреть фотографии
08:23
Бастрыкин заинтересовался волгоградским мотоклубом после травмирования ребёнкаСмотреть фотографии
07:50
В Волгоградской области для медиков приобретут сотню скорых за 784 млн рублейСмотреть фотографии
07:17
На юге России после атаки БПЛА образовалась пробка из 50 поездовСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде ужесточат запрет на использование электросамокатовСмотреть фотографии
21:40
На мосту под Волгоградом ввели ограничения для грузовиковСмотреть фотографии
21:12
Депутат Госдумы назвал «французским стыдом» переименование бульвара СталинградаСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом на месте бывшей АГЗС образовалось ядовитое озероСмотреть фотографии
20:19
Волгоградский клуб «Киквидзе» вышел в плей-офф мини-футбольного турнира «Белые ночи» Смотреть фотографии
19:59
Под Волгоградом фермер снял озеро с вареными ракамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:35
Под Волгоградом автомобили застряли в многокилометровых пробкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
В Урюпинске появились временные бюсты убитых царя и цесаревичаСмотреть фотографии
18:32
ВС РФ отказался вернуть привилегии волгоградскому экс-судье ОрешкинуСмотреть фотографии
18:01
Эксклюзив ИА «Высота 102»: Андрей Кривов поделился планами по развитию СК «Ротор»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Волгограде новую трубу установили на котельной в Ворошиловском районеСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде мужчина погиб под колесами поездаСмотреть фотографии
17:33
Валентин Дроздов возглавил поликлинику №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Волгоградцев срочно эвакуировали из ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
17:10
В Волгограде с осужденного главы ООО «РСА» Васильева взыскали 160 млн рублейСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградской области лейтенанты полиции спасли женщину из горящего домаСмотреть фотографии
16:46
Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и АзииСмотреть фотографии
 