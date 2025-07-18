Отсрочку от армии получат не получившие диплом айтишники





Минцифры России будет предоставлять отсрочку от прохождения срочной службы окончившим учебу IT-специалистам при отсутствии диплома на момент формирования списков. Проект соответствующего постановления размещен 17 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Документ подготовлен по поручению руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко для совершенствования механизма предоставления отсрочки от призыва на службу россиянам, работающим в аккредитованных IT-компаниях.

- IT-специалисты из аккредитованных IT-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры, - рассказали в ведомстве.

Документ необходимо будет предоставить в призывную комиссию, если обучение закончилось в январе, а выдача диплома произойдет только в феврале, уточняют в Минцифры.

Также отсрочку смогут получить обучающиеся на магистратуре радиофизики и статистики», а также обучающиеся на бакалавриате по направлению «Ядерная физика и технологии» и ряд других специальностей.