В России освободили участников СВО от госпошлин по судебным делам





Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты госпошлин по ряду судебных дел. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ, передает ТАСС.

При подаче заявлений в суд общей юрисдикции и мировым судьям при рассмотрении дел по установлению факта родственных отношений, признании отцовства и принятия наследства уплачивается госпошлина. Размер ее составляет 3 тысячи рублей.

- Как показал анализ сложившейся практики деятельности органов и организаций, предоставляющих бесплатную юридическую помощь участникам СВО и членам их семей, указанные граждане часто сталкиваются с необходимостью одновременного установления большого количества юридически значимых фактов (таких, как установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства и других) в судебном порядке. Кроме того, к сожалению, для членов семей участников специальной военной операции востребованной является категория дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим, - говорится в пояснительной записке.

Также авторы добавляют, что освобождение от госпошлин теперь будет распространяться на военнослужащих органов ФСБ России, выполняющих задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения СВО, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, а также добровольцев.