В Совфеде приняли закон о повышении пособия для беременных студенток





Совет Федерации одобрил закон об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток очной формы обучения до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили на пленарном заседании СФ.

Напомним, получить пособие смогут девушки, обучающиеся очно в университетах, аспирантуре или в научных организациях. Сейчас прожиточный минимум в России составляет 19 329 рублей.

Таким образом, суммарно беременные женщины в среднем смогут получить до 90 тысяч рублей.

Закон вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года.