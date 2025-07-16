Депутат предложил растить рабочий класс по примеру Японии





Депутат Саратовской областной думы Александр Андипалов рекомендовал колледжам ориентировать учащихся на освоение образовательных программ в вузах. По его словам, сообщает ИА «СарИнформ», рабочему классу в России не помешает иметь высшее образование и обратил внимание на опыт Японии.

В частности, передает издание, Андипалов акцентировал внимание коллег на том, что сейчас в стране стоит задача пополнить рабочий класс. Государство в связи с этим делает ставку на развитие колледжей и на освоение выпускниками школ средне-специальных программ. Однако, подчеркивает саратовский депутат, после колледжей специалисты должны продолжать обучение в вузах, что приведет к развитию промышленности и науки.

– В Японии ставится задача – 100% высшее образование даже среди тех, кто работает на станках! У них уже [достигнут показатель в] 65%», – цитирует политика «СарИнформ».

Накануне ИА «Высота 102» сообщало об инициативе по улучшению демографических показателей в стране за счёт сокращения срока школьного обучения. По мнению общественника Сергея Рыбальченко, возраст вступления в брак повысился, что связано с увеличением «периода социального взросления».