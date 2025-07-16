Даже голуби теряют сознание: фонтан влюбленных «досыхает» последние дни на ул. Мира

Жители Волгограда вновь обратили внимание на неработающий фонтан влюбленных на улице Мира – в самом центре города. По словам волгоградцев, в разгар июльской жары сооружение, ранее бывшее настоящим оазисом свежести, продолжает разрушаться.





– В минувшее воскресенье довелось быть в центре Волгограда. Присела на скамейку у фонтана возле НЭТ. Продержалась 5 минут в пекле, но зато по смотрела перед собой. Фонтан не работает, разрушается. Березы, наполовину засохшие, умирают. Скамейки и урны – рвать тянет, как выглядят, – рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Марина Федорова. – Голуби теряют сознание. Налила им водички в стакан и поспешила оттуда.









Волгоградка прислала в редакцию фото, на котором голуби и впрямь выглядят умирающими. Что их привело к фонтану, который уже на протяжении нескольких лет не работает, неизвестно. Если только старая память.

– И это происходит в городе на огромной реке. Миллионник. Южный форпост. Волгоград должен быть весь в фонтанах, питьевых бюветах, кафе с напитками, коктейлями и мороженым, – продолжает Марина Аркадьевна. – С бассейнами. Я уже молчу о пляжах, которые должны быть во всех районах и не по одному вдоль Волги.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прояснить судьбу фонтана на ул. Мира. Весной, напомним, мэрия объявляла конкурс по отбору подрядчика для проведения ремонтных работ. Однако, как уточнили в администрации сегодня, желающих возродить фонтан в центре города-героя не нашлось

– Ранее объявленные конкурсные процедуры по определению подрядчика, который должен был выполнить комплекс работ по восстановлению данного фонтана, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от участников, – объяснили ситуацию в горадмине. –В связи с этим комплекс мероприятий был разделен на два этапа. В настоящее время ведется подготовка к объявлению конкурса для определения организации, которая разработает проект восстановительных работ, после чего будет определен подрядчик, который выполнит работы по ремонту гидротехнического сооружения.















Фото: Марина Федорова, Андрей Поручаев