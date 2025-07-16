



В День семьи любви и верности на территории Гремячинского ГОКа прошла увлекательная детская экскурсия, посвящённая Дню шахтера. Порядка 120 участников погрузились в мир горнодобывающей промышленности, открыв для себя тайны и особенности работы шахтеров.

Безопасность – приоритет номер один для ВолгаКалия. Поэтому перед началом знакомства с предприятием заместитель директора по производственной безопасности Владимир Пономарёв лично провёл подробный инструктаж для юных гостей Гремячинского ГОКа. Все внимательно слушали наставления профессионала, ведь первое правило, которое усвоили маленькие коллеги, вступив на территорию комбината, звучало: «Соблюдение техники безопасности – залог здоровья каждого работника!».





Тема защиты жизни и здоровья продолжилась в Учебном центре, где ребята прошли необычный мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Руководитель направления Оксана Тимофеева подробно объяснила и показала на интерактивном тренажёре Гоше, как правильно проводить массаж сердца и делать искусственное дыхание, как оказывать другую экстренную помощь, если друг или близкий человек поранится или попадет в беду. Дети очень серьезно и добросовестно отнеслись к делу и старательно выполняли упражнения.

Главный технолог рудника Сергей Раздоров рассказал о специфике работы горняков. Его юные коллеги узнали о важности соблюдения правил безопасности и научились пользоваться самоспасателями, касками и другим необходимым оборудованием. Сергей Алексеевич подробно объяснил, как эти инструменты помогают шахтерам в их нелегком, но очень важном труде.

Своими глазами увидеть, как устроен подземный комплекс рудника, ребята смогли, отправившись в виртуальное путешествие по выработкам на глубине более километра под поверхностью земли. Они почувствовали себя настоящими шахтерами, увидели комбайны и другие технические чудеса, с помощью которых их родители добывают полезные ископаемые.





В пожарном депо начальник 100-й пожарной части Сергей Фролов рассказал о пожарных машинах и их работе. Дети не только поднялись в кабины мощных и красивых машин, но и увидели, как с помощью пожарных рукавов тушат возгорания. Старшие коллеги-пожарные устроили водное представление для своих маленьких гостей. Оно стало настоящим спасением в знойный день и вызвало у юных гостей искреннюю радость.





Следующим пунктом маршрута была лаборатория Испытательного центра. Инженеры-лаборанты Валерия Пятиконова и Олеся Поликашина подготовили для детей увлекательные эксперименты. Ребята стали участниками занимательных опытов, которые открыли им новые грани волшебной науки химии и пробудили интерес к исследовательской деятельности.





В завершение экскурсии всех своих маленьких гостей предприятие угостило компотом и пирогами в столовой. Дети делились впечатлениями и обсуждали увиденное. Для них это был особенный день, когда они смогли увидеть, где работают их папы и мамы, и понять, насколько важны и почетны профессии родителей.

– Такие мероприятия очень важны для нашего комбината. Открывая двери ГОКа перед молодым поколением, мы знакомим ребят с производством и формируем интерес к будущей профессиональной деятельности. Ведь каждый из наших юных гостей – возможно, наш будущий коллега, – поделился директор по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда. – При этом, Дни семьи на ГОКе - это еще и способ укрепить семейные узы, воспитать уважение к труду шахтеров и привить любовь к познанию и науке. Нам все это удалось. Дети остались в восторге от экскурсии, многие из них выразили желание вернуться на Гремячинский ГОК и еще больше узнать о мире горнодобывающей промышленности.





Фото: Александр Семёнов

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTRxsW6puw