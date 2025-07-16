У олигархов новые тренды? Яхту «Легенда Сочи» вновь заметили у Волгограда





Сегодня, 16 июля, неподалеку от Центральной набережной Волгограда вновь была замечена яхта «Легенда Сочи». В июле прошлого года, напомним, роскошное судно за 960 миллионов рублей швартовалось на набережной Волгограда.

Двухпалубная 41-метровая яхта произведена итальянской компанией MONDO MARINE и рассчитана для VIP-персон. Корабль имеет несколько кают с обставленной мебелью из лакированного натурального дерева, а также кожаными диванами, обеденным столом и хрустальными люстрами.

Красивое судно уже не в первый раз становится темой для обсуждения волгоградцев. Кто владелец яхты, до сих пор неизвестно. «Легенда Сочи» также не раз была замечена возле набережной города Саратова.

Отметим, что снимок с яхтой сегодня, 16 июля, опубликовал волгоградец Сергей Жуков. Фотографию он подписал следующим образом: «Тренды: Олигархи отдыхают на Волге».

Фото: Слушайте - Послушайте / t.me