Волгоградцев приглашают поучаствовать в раскопках столицы Золотой Орды





19 августа в Ленинском районе Волгоградской области начнётся масштабная археологическая экспедиция. Учёные «Института культурного и материального наследия» планируют провести инвентаризацию Царевского городища с проведением раскопок на территории Солодовского пригорода. В этот раз прикоснуться к истории смогут не только специалисты, но и все желающие.

- В рамках проекта будет начата работа по инвентаризации археологических объектов с планов подполковника Николая Тетеревникова, составленных в 1842 году. Исследования развернутся преимущественно в округе современных поселений, где остатки сооружений наиболее подвержены разрушению. Будет осуществлен мониторинг их современного состояния, ряд объектов будет поставлен на государственную охрану, - рассказали журналистам в АНО «Институт культурного и материального наследия».

Экспедиция пройдёт преимущественно в форматах «археологических экскурсий» и «открытых раскопок», для участия в которых учёные приглашают всех желающих.

Научные мероприятия будут проходить в течение полутора недель, вплоть до 30 августа. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону +7 906 170 17 62.

Отметим, Царевское городище – одна из столиц Золотой Орды. Это крупнейший археологический памятник на территории региона. Благодаря группе топографов во главе с Николаем Тетеревниковым до наших дней дошло подробное научное описание древнего города до начала его разрушения. Августовская экспедиция организована благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: АНО «Институт культурного и материального наследия»