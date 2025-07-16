Троих мужчин нашли мертвыми в городе Волжском





В городе Волжском Волгоградской области всего за одни сутки мертвыми обнаружены трое мужчин в возрасте 40, 35 и 59 лет. По предварительным данным, смерть всех троих не была криминальной, однако правоохранительными органами ведется проверка.

Так, сообщает ИА «Высота 102», первый труп был найден накануне, 15 июля, на ул. Высоковольтной, в Волжском. Мертвым мужчину, лежавшего рядом с кучами мусора около дома №9 обнаружили горожане. Следов насильственной смерти на теле 40-летнего мужчины не обнаружено.

35-летний волжанин, по предварительным данным, погиб при падении с высоты 13-го этажа. Его тело 15 июля нашли прохожие под окнами дома №7 по ул. Сталинградская. Со слов соседей, погибший жил в квартире на этом этаже вместе с матерью. В настоящее время, уточняют волжане, пожилая женщина проходит лечение в больнице – трагедия разыгралась в ее отсутствие.

Труп 66-летнего жителя Волжского был найден сегодня, 16 июля, в квартире дома на ул. Пушкина. Не исключено, что смерть мужчины наступила в результате болезни и уже значительное количество времени назад – на теле на момент обнаружения уже имелись характерные гнилостные изменения.