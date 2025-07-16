Общество

В Котово начался капремонт 8-километрового участка водовода за 435 млн рублей

Общество 16.07.2025 21:17
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16.07.2025 21:17


В Котово Волгоградской области специалисты приступили к ремонту ещё одного участка аварийного водовода протяжённостью 7,6 километра. Рабочие с помощью экскаваторов и тракторов производят планировку участков водопроводной линии и роют траншеи под укладку новых полимерных труб.



- Начались ремонтные и восстановительные работы на участке водовода протяженностью 7605 м. от станции водоподготовки х. Филин Даниловского района до существующей врезной камеры №17 в районе Даниловского полигона, - отрапортовал глава района Олег Кузьмин.

По словам руководителя, в начале июля были подведены итоги аукциона на право обновления магистрали. Госконтракт стоимостью 435,3 млн рублей выиграла компания «Фабер Гласс Рус».

Следить за качеством работ будут не только сотрудники администрации, но и инженеры специализированной фирмы, с которой чиновники заключили контракт на строительный надзор. Допуслуга обошлась бюджету в 6,9 млн рублей.

Напомним, ранее в 2021 году власти выделяли 517,8 млн рублей на обновление линии. В августе 2023 года из регионального бюджета было выделено ещё 1,2 млрд рублей на производство работ в рамках 1-го и 2-го этапов. Однако вскоре власти отменили конкурс по отбору подрядной организации. О причинах данного решения не сообщалось.

В 2025 году стало известно о доработке проектно-сметной документации, которая не прошла госэкспертизу.

Отметим, общая протяжённость водовода «Филино — Котово» составляет порядка 40 километров. Из-за аварийного состояния магистрали город с 20-тысячным населением регулярно на несколько дней остаётся без питьевой воды.

Фото и видео администрация Котовского района

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