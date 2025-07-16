Около 100 юных волгоградцев приняли участие в «Семейном экспрессе»





В Волгограде на Приволжской детской железной дороге состоялся семейный праздник «Семейный экспресс» для воспитанников областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детей участников специальной военной операции, а также ребята из семей сотрудников транспортной полиции.

Как сообщает пресс-служба ПривЖД, в мероприятии приняли участие около 100 юных волгоградцев. Специалисты и учащиеся детской железной дороги подготовили для них мастер-классы по изготовлению украшений из бисера, открыток и праздничную фотозону. Завершением праздника стала познавательная экскурсия по живописному маршруту вдоль поймы реки Царица. Поездом управляли юные железнодорожники, которые рассказали участникам праздника об истории детской железной дороги и основных достопримечательностях города.



