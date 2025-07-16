Детфонд закупил оборудование для волгоградских детей-инвалидов





Волгоградское отделение Российского Детского фонда передало оборудование двум семьям с детьми-инвалидами. Благодаря финансовой помощи одного из промышленных предприятий у детей с ДЦП появились кресло-коляска и велосипед-тренажер.

Побывала в гостях у семьи Сладковых, которая получила новое техническое оборудование, председатель реготделения Детфонда Ирина Соловьева. 11-летний Вова, который проживает с мамой и бабушкой на Спартановке, уже осваивается в новой коляске. Мать ребенка-инвалида, проработавшая долгое время фитнес-тренером, сейчас отдает все силы на реабилитацию своего ребенка.

Мальчик ведет активную жизнь подростка – увлекается компьютерными играми и просмотром фильмов. Особенно радуется возможности выбираться в кинотеатр для просмотра новой картины на большом экране. С новой легкой и маневренной креслом-коляской это стало гораздо проще.





– Иногда кажется, что ты один на один с проблемами, но, к счастью, это не так. Каждому благотворителю фонда и его команде выражаю огромную благодарность, – говорит Ангелина Сладкова. – Вова мечтает научиться ходить. И мы все силы приложим для того, чтобы этой цели добиться. Когда есть вот такая поддержка, то и сил двигаться вперед становится больше.

В ближайшее время, по заверению Ирины Соловьевой, у семьи Сладковых на средства благотворительной организации также установят сплит-систему.





Не осталась без необходимого средства реабилитации и семилетняя Варвара Заваруева из Дзержинского района Волгограда, у которой появился велосипед-тренажер. Он необходим ребенку для физической нагрузки в рамках реабилитации после операции на ножках.

Фото: предоставлены Детфондом с согласия семей Сладковых и Заваруевых