Происшествия

На видео попал момент наезда автомобиля на маленькую девочку в Волгограде

Происшествия 16.07.2025 20:14
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16.07.2025 20:14


В Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием ребёнка. Вечером легковой автомобиль сбил маленькую девочку, пытавшуюся перебежать ул. Мещерякова. Наезд засняла одна из камер уличного наблюдения.



- Авария произошла в 19:06. По предварительным данным, ребёнок перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас на месте работает наряд Госавтоинспекции. Возраст пострадавшей, а также обстоятельства произошедшего уточняются, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, девочка стояла на пешеходном переходе, ожидая разрешающего сигнала светофора, однако в какой-то момент неожиданно решила перебежать дорогу. При этом крайний правый ряд был занят стоящими на перекрёстке автомобилями. В результате, когда несовершеннолетняя выбежала на вторую полосу, она угодила из слепой зоны прямиком под колёса движущегося автомобиля. В такой ситуации водитель не успел отреагировать.

Отметим, окружающие оказали пострадавшей первую помощь. На место были вызваны медики. По словам очевидцев, ожидая скорую, девочка плакала и рассказывала, что её ждёт мама.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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