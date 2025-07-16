«Нужно больше находиться в стрессовых ситуациях»: в Волгограде выпускник пересдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

Ярослав Коробкин, успешно сдавший ЕГЭ по математике на 84 балла, пошёл на пересдачу и получил максимальные 100 баллов по этому предмету. Поступок молодого человека удивил не только его одноклассников и учителей, но и родителей. Школьник в свою очередь уверен, что если жизнь дает шанс, то надо этим пользоваться.

В беседе с ИА «Высота 102» Ярослав сообщил, что благодарен учителям и близким за поддержку, но больше ему было приятно наблюдать за реакцией мамы, чей радости не было предела. Решение о пересдаче школьник принял достаточно легко.

- Несмотря на неплохой балл по математике, я понимал, что сильного падения проходных на направления, куда я хотел поступить, ожидать не стоило. Я был уверен, что, раз представилась возможность пересдать, надо было ей пользоваться, - пояснил свой поступок Ярослав. - Я считаю, что рецепт успеха заключается в постановке цели и упорном ее достижении. Как мне кажется, это самое главное в любых начинаниях.

Что касается подготовки к ЕГЭ, то, по словам Ярослава, на это он потратил немало времени и усилий. Молодой человек участвовал в олимпиадах, которые, как он считает, облегчили ему поступление. Также они помогли справиться с волнением, с которым сталкиваются многие на экзаменах.

- Множество олимпиад и посещаемых мною конкурсов выработали сильную стойкость к волнениям, поэтому, при возможности, нужно как можно больше находиться в стрессовых ситуациях, тогда ЕГЭ покажется одним из тех многих испытаний, которые ты прошел и о которых не стоит волноваться, - уверен Ярослав.

В дальнейшем 100-балльник планирует заняться изучением естественных наук.

- Планирую поступить на направления биофизики и заниматься исследовательской деятельностью в будущем. Изучение всех основных естественных наук и применение их на практике-то, что мне кажется крайне интересным и перспективным, - поделился школьник планами на жизнь.

Помимо учебы Ярослав увлекается спортом, который, как считает 100-балльник, помогает систематизировать мысли и привить дисциплину, что понадобиться на пути к цели. Будущим выпускникам молодой человек советует в первую очередь четко определиться с направлением и вузом, а потом упорно для этого работать.

- Участвуйте в олимпиадах, ведь это не только способ облегчить поступление, но и возможность не думать весь год только о ЕГЭ, а идти к результату путем множества испытаний, от которых вы ничего не теряете и которые помогают стать более стойкими к трудностям, - делится своим опытом успешный выпускник-2025.

Коллаж V102.RU