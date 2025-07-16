В Волгоградкой области семь пляжей признаны безопасными





В региональном управлении Роспотребнадзора назвали зоны отдыха с купанием, которые получили необходимые санитарно-эпидемиологические заключения. В список вошли семь пляжей в Волгограде и Волжском, а также в Среднеахтубинском и Светлоярском районах области.

Так, в Волгограде разрешено купаться в Тракторозаводском районе в поселке Нижний Тракторный и в Красноармейском районе на песчаной косе острова Сарпинский – напротив маяка ВДСК.

В Среднеахтубинском районе разрешенными для купания местами стали пляжи в районе хутора Бобры и острова Крит, а также в детском лагере «Ахтуба кэмп». Безопасным признали отдых специалисты и на новом пляже «Река&Песок».

В Волжском разрешено купаться на городском пляже в районе СНТ «Изобилие».

В Светлоярском районе безопасной признана территория детского лагеря «Чайка».