Происшествия

Браконьера с уловом задержали полицейские на Цимлянском водохранилище

Происшествия 14.07.2025 19:25
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14.07.2025 19:25

 

В Суровикинском районе Волгоградской области сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону задержали 52-летнего местного жителя, занимавшегося браконьерским ловом на Цимлянском водохранилище. Задержанный, по информации оперативников, вылавливал рыбу с помощью 20 сетей. 

– В акватории Цимлянского водохранилища мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы с использованием лодки и ставных сетей. Запрещенные орудия лова и незаконно добытая рыба изъяты. По результатам заключения специалистов ущерб от противоправной деятельности составил более 170 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Главка полиции. 



В отношении подозреваемого в браконьерстве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ. В качестве наказания данной статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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