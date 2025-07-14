Браконьера с уловом задержали полицейские на Цимлянском водохранилище

В Суровикинском районе Волгоградской области сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону задержали 52-летнего местного жителя, занимавшегося браконьерским ловом на Цимлянском водохранилище. Задержанный, по информации оперативников, вылавливал рыбу с помощью 20 сетей.

– В акватории Цимлянского водохранилища мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы с использованием лодки и ставных сетей. Запрещенные орудия лова и незаконно добытая рыба изъяты. По результатам заключения специалистов ущерб от противоправной деятельности составил более 170 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Главка полиции.





В отношении подозреваемого в браконьерстве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ. В качестве наказания данной статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области