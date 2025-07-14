Ребенок, сбитый поездом под Волгоградом, остается в реанимации





Двухлетний мальчик, который был сбит поездом в Суровикинском районе Волгоградской области, остается в реанимации. Как сообщает ИА «Высота 102», состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.

Напомним, трагедия произошла на железной дороге под Волгоградом 10 июля вечером. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на станции Суровикино совсем маленький ребенок был сбит мимо проходящим поездом. С места происшествия он был госпитализирован с тяжелой травмой головы – за его здоровье борются врачи городской больницы Волгограда №7.

По предварительным данным, ребенок воспитывается в многодетной семье. Оставшись под присмотром старшей сестры в то время, когда родители были заняты бытовыми вопросами, мальчик улучил момент и выбежал за пределы дома. К счастью, удар проходящим поездом был касательным, что предотвратило более тяжкие последствия ДТП.