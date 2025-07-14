Отличник здравоохранения РФ Сергей Свердлин скончался в Волгограде

Сегодня, 14 июля, в Волгограде на 82-ом году жизни скончался врач- офтальмолог, Отличник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Свердлин. Как передает V102.RU, печальную новость сообщил Волгоградский государственный медицинский университет, где Сергей Матвеевич проработал более 50 лет.

Сергей Свердлин являлся редактором и заместителем редактора многочисленных сборников научных работ, выпущенных кафедрой офтальмологии. Им описан ряд новых микросимптомов при патологии зрительного нерва и сетчатки. В общей сложности Свердлиным подготовлено 180 работ, включая 18, опубликованных в ведущих зарубежных журналах. Ему принадлежат шесть изобретений и патентов.

До последних дней Сергей Матвеевич вел активную общественную деятельность, выступал с докладами на заседаниях общества, съездах, симпозиумах и конференциях, делился своим опытом.

Выпускники ВолгГМУ вспоминают Сергея Матвеевича как авторитетного врача и специалиста, которому безоговорочно доверяли и к мнению которого прислушивались.

Волгоградский государственный медицинский университет выражает глубокие соболезнования семье и близким Сергея Матвеевича Свердлина.

Фото: ВолгГМУ