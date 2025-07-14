



14 июля председатель СК России откликнулся на просьбу о помощи отца, чей сын погиб на стройплощадке в Елани. Александр Бастрыкин поставил расследование гибели 22-летнего мужчины на контроль в центральном аппарате.

- В прошлом году молодой человек передвигался на грузовом автомобиле-самосвале по территории производственной базы, при выезде с которой произошло соприкосновение кузова транспортного средства с линией электропередач. С целью устранения возникшего обрыва провода сын заявителя покинул салон машины и дотронулся до части кабины, что повлекло его поражение током. От полученной электротравмы он скончался на месте происшествия, - сообщили в Следкоме.

При этом, по мнению родителей, расследование затянулось. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Как ранее сообщала редакция, по факту произошедшего Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области проводилась проверка. По её итогу в сентябре 2024 года было возбуждено уголовное дело.

Отметим, в ближайшее время региональному управлению предстоит доложить в Москву о причинах волокиты и о мерах, предпринятых для кратчайшего завершения расследования.