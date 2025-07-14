Общество 14.07.2025 14:13 Реклама
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14.07.2025 14:13 Реклама
Лето – самое время задуматься о смене работы или даже профессиональной сферы. Отличную вакансию предлагает для жителей Кировского района Волгограда АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Компания расширяет свою команду и ищет специалиста для работы в контакт-центре.
В обязанности будет входить консультирование и решение вопросов абонентов, обработка входящих обращений и актуализация базы данных. Есть еще и другие направления для трудоустройства. Звоните, подберут интересную работу по вашим навыкам и предпочтениям.
Своим сотрудникам АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» предлагает комфортный график, оформление по ТК РФ, полный соц. пакет и стабильную заработную плату.
Подробности по адресу: г. Волгоград, Циолковского 9А, отдел кадров, 3 этаж, кабинет № 3.
Телефон отдела кадров: 8-927-504-78-04 или 8-987-644-62-76.
Отправить резюме: e.emelyanenko@ivc34.ru.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTRxsNfCiT
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