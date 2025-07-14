Общество

Рекордная проходка: шахтёры Гремячинского ГОКа добились лучших показателей за всю историю предприятия

Общество 14.07.2025 12:04 Реклама
0
14.07.2025 12:04 Реклама


Бригада комбайнового комплекса Гремячинского горно-обогатительного комбината установила производственный рекорд — горнорабочие прошли 814 метров горных выработок за месяц, что стало беспрецедентным достижением за всю историю предприятия.
Машинисты комбайнового комплекса Урал-20Р № 213 участка горно-подготовительных работ № 1 ЕвроХим-ВолгаКалия доказали, что ранее казавшийся невозможным производственный результат достижим.
Степан Алехин, Сергей Булдаков, Алексей Чулаевский, Виталий Исачкин, Андрей Иванов, Вячеслав Захаров, Иван Семыкин, Сергей Дорошенко, Денис Шапаев, Владимир Дудкин, Александр Бондаренко под руководством начальника участка Сергея Кривко в непростых горно-геологических условиях добились рекордных показателей проходки благодаря внедрению современных технологий, эффективной организации работ и высокому профессионализму.

Выйти на новые рубежи добычи руды Гремячинского месторождения этой бригаде и другим сотрудникам рудника помогли соревнования Трудовой вахты, стартовавшие на предприятии в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
А в июне на Гремячинском ГОКе начались новые трудовые состязания, посвященные Дню шахтера. Итоги соревнований будут подведены в августе. Руководители и сотрудники предприятия не сомневаются, что коллектив рудника покажет еще более масштабные производственные победы. 
– Рекорд в проходке выработок, достигнутый нашими коллегами, заслуживает самого искреннего уважения и восхищения, – отметил генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – Они смогли совместить скорость и качество работ, при этом действовали в строгом соответствии с требованиями производственной безопасности. Весь коллектив нашего предприятия гордится достижением горняков. Мы верим в то, что этот рекорд – лишь первый шаг, потому что у нас трудится коллектив высокопрофессиональных специалистов, которые могут покорить даже самые сложные месторождения!
Фото: Александр Семёнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTRxsMCuJF

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.07.2025 15:31
Общество 14.07.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 15:22
Общество 14.07.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 14:50
Общество 14.07.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 14:13 Реклама
Общество 14.07.2025 14:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2025 10:40 Реклама
Общество 14.07.2025 10:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2025 09:16
Общество 14.07.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 08:53
Общество 14.07.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 21:30
Общество 13.07.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 17:50
Общество 13.07.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 17:17
Общество 13.07.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 16:10
Общество 13.07.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 15:23
Общество 13.07.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 14:38
Общество 13.07.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 12:41
Общество 13.07.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 12:06
Общество 13.07.2025 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
В Волгограде участников СВО и членов их семей начали обучать предпринимательствуСмотреть фотографии
15:25
Браконьера с 20 сетями задержали на Цимле под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
«Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» чемпионата РФ по пляжному гандболуСмотреть фотографии
15:22
Бастрыкин потребовал ускорить расследование гибели водителя грузовика под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:50
Будет всё, кроме снега? Гидрометцентр предупредил волгоградцев о масштабном разгуле стихииСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде ищут специалистов для работы в контакт-центр Кировского районаСмотреть фотографии
13:07
С тремя адвокатами и присяжными: в Волгограде 15 июля стартует процесс по делу ПакаСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцы засняли на видео последствия разгула урагана на севере регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Один человек погиб и один получил травмы в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Рекордная проходка: шахтёры Гремячинского ГОКа добились лучших показателей за всю историю предприятияСмотреть фотографии
11:29
В Новоаннинском районе в собственном доме заживо сгорел мужчинаСмотреть фотографии
11:17
Ребенок, сбитый поездом под Волгоградом, остается в реанимацииСмотреть фотографии
10:40
Всë ОК – река и чистый песок! Новый супер-пляж готов к открытию напротив ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградский «Ротор» презентовал новую игровую форму на сезон 2025/2026Смотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Во Фролово борьба перевозчиков за пассажира едва не закончилась потасовкойСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом врачи не смогли спасти водителя вылетевшей в кювет иномаркиСмотреть фотографии
09:16
В трех городах Волгоградской области отключат ТВ и радиоСмотреть фотографии
08:53
Алексей Селин из оркестра им. Калинина скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:30
Жертвоприношение? На берегу Ахтубы очевидцы обнаружили на деревьях задушенных птицСмотреть фотографииCмотреть видео
20:36
NASA засняло под Волгоградом степной пожар площадью 113 тыс. гаСмотреть фотографии
18:52
В Волгограде с утра выживают без электроэнергии девятиэтажки на ул. ШтеменкоСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде компьютерный сбой парализовал работу магазинов «Спортмастер»Смотреть фотографии
17:17
«Живем не по шаблонам»: правдивые истории жён волгоградских священниковСмотреть фотографии
16:10
«Ещё немного, и пластик начнёт плавиться»: в Волгограде температура на солнце подобралась к 50-градусной чертеСмотреть фотографии
15:46
Крупный ландшафтный пожар выжег 2,5 га у станицы АлексеевскойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
МЧС неожиданно сообщило о шторме с градом и ливнями в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области на содержание парковых зон за год потратили 432 млн рублейСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом ликвидирован пожар у ЖК «Букатин Луг»Смотреть фотографии
13:12
«Последствия могут быть самыми серьёзными»: биолог рассказал об опасных насекомых летаСмотреть фотографии
12:41
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об экстремальной жаре, ветре и грозахСмотреть фотографии
 