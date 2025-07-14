



Бригада комбайнового комплекса Гремячинского горно-обогатительного комбината установила производственный рекорд — горнорабочие прошли 814 метров горных выработок за месяц, что стало беспрецедентным достижением за всю историю предприятия.

Машинисты комбайнового комплекса Урал-20Р № 213 участка горно-подготовительных работ № 1 ЕвроХим-ВолгаКалия доказали, что ранее казавшийся невозможным производственный результат достижим.

Степан Алехин, Сергей Булдаков, Алексей Чулаевский, Виталий Исачкин, Андрей Иванов, Вячеслав Захаров, Иван Семыкин, Сергей Дорошенко, Денис Шапаев, Владимир Дудкин, Александр Бондаренко под руководством начальника участка Сергея Кривко в непростых горно-геологических условиях добились рекордных показателей проходки благодаря внедрению современных технологий, эффективной организации работ и высокому профессионализму.





Выйти на новые рубежи добычи руды Гремячинского месторождения этой бригаде и другим сотрудникам рудника помогли соревнования Трудовой вахты, стартовавшие на предприятии в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

А в июне на Гремячинском ГОКе начались новые трудовые состязания, посвященные Дню шахтера. Итоги соревнований будут подведены в августе. Руководители и сотрудники предприятия не сомневаются, что коллектив рудника покажет еще более масштабные производственные победы.

– Рекорд в проходке выработок, достигнутый нашими коллегами, заслуживает самого искреннего уважения и восхищения, – отметил генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – Они смогли совместить скорость и качество работ, при этом действовали в строгом соответствии с требованиями производственной безопасности. Весь коллектив нашего предприятия гордится достижением горняков. Мы верим в то, что этот рекорд – лишь первый шаг, потому что у нас трудится коллектив высокопрофессиональных специалистов, которые могут покорить даже самые сложные месторождения!

Фото: Александр Семёнов

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