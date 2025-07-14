Волгоградским водителям напомнили о штрафах за нарушение ПДД на ж/д переездах





Волгоградские железнодорожники на переезде, расположенном на участке Горнополянский – Канальная в Кировском районе Волгограда, провели для водителей грузовых и легковых автомобилей профилактические беседы о возможных последствиях аварий и рассказали о личной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.



