Волгоградским водителям напомнили о штрафах за нарушение ПДД на ж/д переездах

Общество 14.07.2025 16:06
0
14.07.2025 16:06
Волгоградские железнодорожники на переезде, расположенном на участке Горнополянский – Канальная в Кировском районе Волгограда, провели для водителей грузовых и легковых автомобилей профилактические беседы о возможных последствиях аварий и рассказали о личной ответственности за нарушение ПДД.
Напомним, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.
Снайперы «растворились» в волгоградских степях14.07.2025 21:42
Общество 14.07.2025 21:42
Стало известно состояние рабочих, пострадавших на заводе под Волгоградом14.07.2025 20:21
Общество 14.07.2025 20:21
В Омске простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Еж»14.07.2025 20:05
Общество 14.07.2025 20:05
Команды «Фас» не было? Число нападений собак на волгоградцев выросло почти вдвое14.07.2025 17:08
Общество 14.07.2025 17:08
На пр. Ленина в Волгограде в разгар дня погасли светофоры, есть первое ДТП14.07.2025 16:20
Общество 14.07.2025 16:20
Отличник здравоохранения РФ Сергей Свердлин скончался в Волгограде14.07.2025 16:19
Общество 14.07.2025 16:19
В Волгограде участников СВО и членов их семей начали обучать предпринимательству14.07.2025 15:31
Общество 14.07.2025 15:31
Бастрыкин потребовал ускорить расследование гибели водителя грузовика под Волгоградом14.07.2025 15:22
Общество 14.07.2025 15:22
Будет всё, кроме снега? Гидрометцентр предупредил волгоградцев о масштабном разгуле стихии14.07.2025 14:50
Общество 14.07.2025 14:50
В Волгограде ищут специалистов для работы в контакт-центр Кировского района14.07.2025 14:13 Реклама
Общество 14.07.2025 14:13 Реклама
Рекордная проходка: шахтёры Гремячинского ГОКа добились лучших показателей за всю историю предприятия14.07.2025 12:04 Реклама
Общество 14.07.2025 12:04 Реклама
Всë ОК – река и чистый песок! Новый супер-пляж готов к открытию напротив Волгограда14.07.2025 10:40 Реклама
Общество 14.07.2025 10:40 Реклама
В трех городах Волгоградской области отключат ТВ и радио14.07.2025 09:16
Общество 14.07.2025 09:16
Алексей Селин из оркестра им. Калинина скончался в Волгограде14.07.2025 08:53
Общество 14.07.2025 08:53
Жертвоприношение? На берегу Ахтубы очевидцы обнаружили на деревьях задушенных птиц13.07.2025 21:30
Общество 13.07.2025 21:30