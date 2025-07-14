Всë ОК – река и чистый песок! Новый супер-пляж готов к открытию напротив Волгограда

Общество 14.07.2025 10:40 Реклама
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14.07.2025 10:40 Реклама
Освежающая прохлада воды, чистый песок, развитая и безопасная инфраструктура – именно о таком идеальном пляже многие годы мечтали жители Волгограда и Заволжья. И вот, наконец, их мечты начали претворяться в реальность – в поселке Вторая Пятилетка в Краснослободске, всего в двадцати минутах езды от центра Волгограда, открылся современный пляж «Река & Песок».
19 июля новая зона отдыха на берегу Волги приглашает жителей и гостей региона на официальное открытие пляжной зоны с грандиозной праздничной программой.
200 метров безмятежности, чистоты и комфорта
Протяженность нового пляжа «Река & Песок» составляет 242 метра, а сама территория располагает всем необходимым для того, чтобы эко-отдых приносил полное удовольствие: лежаки и зонтики, детская спортивная площадка, волейбольная площадка, питьевые фонтанчики, просторные кабины для переодевания, удобные душевые, урны и туалеты. Также на пляже расположен причал для маломерных судов и зона отдыха на воде.
Позаботились на новом пляже и о максимальной безопасности отдыхающих. Огорожена зона купания для детей и взрослых, а на береговой полосе пляжа размещены спасательные средства и средства для быстрого реагирования в случае непредвиденных ситуаций. За безопасностью отдыхающих неустанно будет следить бригада опытных спасателей.
Что касается качества воды и песка в новой зоне отдыха «Река & Песок», согласно заключениям специалистов, все показатели здесь в норме. В период подготовки пляжа к открытию были проведены лабораторные исследования, которые подтвердили безопасность пляжа для отдыхающих. Также было получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» о соответствии пляжа государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Больше, чем пляжный отдых
Новая территория отдыха «Река & Песок», которая открылась буквально в этом сезоне, является поистине уникальным местом, так как располагается в рекреационной зоне природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Пляжный отдых – лишь десятая часть тех удовольствий, которые можно здесь испытать. Устав от городской суеты, вы уже сейчас можете остаться на несколько дней в комфортном домике и наслаждаться умиротворением, общением с неповторимой природой и близкими.
Территория комплекса включает, помимо пляжа, 155 стильных домиков с видом на лес и озеро. Для отдыха вместе с питомцами доступны все категории домов. Не поверите, но для четвероногих постояльцев здесь даже бесплатно предоставляют мисочку и пеленку.
В домиках продуманы все необходимые удобства – душевая, туалет, сплит-система, кухонный гарнитур, фен, холодильник, микроволновая печь, чайник, Wi-Fi и телевизор. Место отдыха также оснащено 15 удобными мангальными зонами и беседками.
Для любителей уединиться на природе есть возможность наблюдать закат над рекой, лес или пруд прямо из окон домов. А ценители здорового и активного отдыха в «Река & Песок» могут арендовать велосипед или сибирский банный чан, сделанный из натуральных и экологичных материалов – дерева и нержавеющей стали. Горячая вода после долгой прогулки по территории природного парка поможет расслабить мышцы и снять усталость.
19 июля, в субботу, встречаемся в «Река & Песок» на берегу Волги – на самом жарком пляже Волгограда. Телефон для связи: +7 (844) 255-38-02.
Территория отдыха «Река & Песок», г. Краснослободск, п. Вторая Пятилетка, 16.
Реклама. ООО «Река & Песок», ИНН 3444279230
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