Браконьера с 20 сетями задержали на Цимле под Волгоградом





Полицейские задержали в Суровикинском районе Волгоградской области 52-летнего мужчину, который на лодке в акватории Цимлянского водохранилища ловил рыбу сетями, что запрещено. Как сообщили V102.RUв ГУ МВД России по региону, браконьер оказался безработным местным жителем.

Нарушитель признался, что поставил 20 сетей и поймал немного рыбы. Запрещенные орудия лова и незаконно добытую рыбу у него изъяли.





По предварительным оценкам, нанесенный водным ресурсам ущерб составил более 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области