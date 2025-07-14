



В Центральном районе Волгограда днем 14 июля произошло отключение электричества, в результате чего без ресурса остались тысячи жителей многоквартирных домов. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», из-за сбоя на сетях погасли и светофоры на оживленной магистрали по проспекту Ленина – Первой продольной.

Жители дома №29 на проспекте Ленина сообщают, что отключение света в домах произошло около 15.00. Со слов волгоградцев, дозвониться в аварийную службу они не могут на протяжении уже часа – все указанные в открытом доступе телефоны либо не отвечают, либо заняты.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в АО «ВМЭС» за комментарием. Здесь сообщили, что аварийные бригады уже занимаются устранением аварии на сетях.

– По адресу пр-т Ленина технологическое нарушение в сети из-за повреждения кабеля. Ремонтная бригада проводит аварийно-восстановительные работы. В ближайшее время подача электричества будет возобновлена, – сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.





Меж тем, отметим, что на пересечении проспекта Ленина и ул. 7-й Гвардейской из-за неработающего светофора уже есть первое ДТП. Пробка отмечается на 500-метровом участке Первой продольной, а также на примыкающих улицах – 7-й Гвардейской и Пражской.