Расследования

Во Фролово борьба перевозчиков за пассажира едва не закончилась потасовкой

Расследования 14.07.2025 10:13
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14.07.2025 10:13


Во Фролово городскому суду пришлось погружаться в особенности конкурентной борьбы перевозчиков. Прокуратура потребовала привлечь к административной ответственности водителя, устроившего конфликт из-за желания пассажира зайти в салон к конкуренту.

- 20 мая 2025 года Резо Г. находился около магазина «Пятерочка», расположенного в г. Фролово Волгоградской области, где между ним и находящимся там же Рамизом Г. возник конфликт, в ходе которого Резо Г. стал высказывать в адрес оппонента слова грубой нецензурной брани. Конфликт произошел между двумя частными перевозчиками, один из которых пытался помешать пассажиру сесть в машину конкурента, - сообщили журналистам в пресс-службе Фроловского городского суда.

Лишь чудом конфликт на повышенных тонах не перерос в настоящую потасовку.

В последствии в отношении нарушителя был составлен протокол об административной ответственности. Во время судебного заседания водитель вину не признал и, несмотря на показания свидетелей, продолжал настаивать на своей невиновности.

Отметим, постановлением суда вспыливший перевозчик всё же был привлечён к ответственности. Ему выписан штраф в размере 3 тыс. рублей. Постановление может быть обжаловано.

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