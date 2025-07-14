Происшествия

В Новоаннинском районе в собственном доме заживо сгорел мужчина

Происшествия 14.07.2025 11:29
0
14.07.2025 11:29


13 июля на территории хутора Черкесовский Новоаннинского района Волгоградской области произошёл пожар в одном из частных жилых домов. Поздним вечером пламя в считанные минуты охватило одноэтажное кирпичное строение и пристройку к нему. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.


- В 22:28 в хуторе Черкесовский Новоаннинского района горел деревянный дом на 42 квадратах. К сожалению, погиб 39-летний мужчина, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, по информации дознавателя, причиной пожара могла послужить непотушенная сигарета.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.07.2025 15:25
Происшествия 14.07.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2025 12:20
Происшествия 14.07.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2025 12:10
Происшествия 14.07.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2025 11:17
Происшествия 14.07.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2025 09:50
Происшествия 14.07.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2025 20:36
Происшествия 13.07.2025 20:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2025 18:52
Происшествия 13.07.2025 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2025 15:46
Происшествия 13.07.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2025 13:37
Происшествия 13.07.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2025 10:55
Происшествия 13.07.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2025 19:30
Происшествия 12.07.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2025 18:42
Происшествия 12.07.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2025 14:44
Происшествия 12.07.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2025 08:39
Происшествия 12.07.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2025 20:59
Происшествия 11.07.2025 20:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
В Волгограде участников СВО и членов их семей начали обучать предпринимательствуСмотреть фотографии
15:25
Браконьера с 20 сетями задержали на Цимле под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
«Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» чемпионата РФ по пляжному гандболуСмотреть фотографии
15:22
Бастрыкин потребовал ускорить расследование гибели водителя грузовика под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:50
Будет всё, кроме снега? Гидрометцентр предупредил волгоградцев о масштабном разгуле стихииСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде ищут специалистов для работы в контакт-центр Кировского районаСмотреть фотографии
13:07
С тремя адвокатами и присяжными: в Волгограде 15 июля стартует процесс по делу ПакаСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцы засняли на видео последствия разгула урагана на севере регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Один человек погиб и один получил травмы в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Рекордная проходка: шахтёры Гремячинского ГОКа добились лучших показателей за всю историю предприятияСмотреть фотографии
11:29
В Новоаннинском районе в собственном доме заживо сгорел мужчинаСмотреть фотографии
11:17
Ребенок, сбитый поездом под Волгоградом, остается в реанимацииСмотреть фотографии
10:40
Всë ОК – река и чистый песок! Новый супер-пляж готов к открытию напротив ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградский «Ротор» презентовал новую игровую форму на сезон 2025/2026Смотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Во Фролово борьба перевозчиков за пассажира едва не закончилась потасовкойСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом врачи не смогли спасти водителя вылетевшей в кювет иномаркиСмотреть фотографии
09:16
В трех городах Волгоградской области отключат ТВ и радиоСмотреть фотографии
08:53
Алексей Селин из оркестра им. Калинина скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:30
Жертвоприношение? На берегу Ахтубы очевидцы обнаружили на деревьях задушенных птицСмотреть фотографииCмотреть видео
20:36
NASA засняло под Волгоградом степной пожар площадью 113 тыс. гаСмотреть фотографии
18:52
В Волгограде с утра выживают без электроэнергии девятиэтажки на ул. ШтеменкоСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде компьютерный сбой парализовал работу магазинов «Спортмастер»Смотреть фотографии
17:17
«Живем не по шаблонам»: правдивые истории жён волгоградских священниковСмотреть фотографии
16:10
«Ещё немного, и пластик начнёт плавиться»: в Волгограде температура на солнце подобралась к 50-градусной чертеСмотреть фотографии
15:46
Крупный ландшафтный пожар выжег 2,5 га у станицы АлексеевскойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
МЧС неожиданно сообщило о шторме с градом и ливнями в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области на содержание парковых зон за год потратили 432 млн рублейСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом ликвидирован пожар у ЖК «Букатин Луг»Смотреть фотографии
13:12
«Последствия могут быть самыми серьёзными»: биолог рассказал об опасных насекомых летаСмотреть фотографии
12:41
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об экстремальной жаре, ветре и грозахСмотреть фотографии
 