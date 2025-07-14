В Новоаннинском районе в собственном доме заживо сгорел мужчина





13 июля на территории хутора Черкесовский Новоаннинского района Волгоградской области произошёл пожар в одном из частных жилых домов. Поздним вечером пламя в считанные минуты охватило одноэтажное кирпичное строение и пристройку к нему. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.





- В 22:28 в хуторе Черкесовский Новоаннинского района горел деревянный дом на 42 квадратах. К сожалению, погиб 39-летний мужчина, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, по информации дознавателя, причиной пожара могла послужить непотушенная сигарета.