Общество

В Омске простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Еж»

Общество 14.07.2025 20:05
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14.07.2025 20:05


15 июля в Омске в последний путь проводят бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Александра Белова, позывной «Еж». Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня в Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

По его словам, Александр вырос и родился в Омске. До СВО работал в компании, обслуживающей рекламные конструкции.

- Попал на СВО в конце 22 года во время частичной мобилизации. Но сам всегда подчеркивал: защитить Родину - это святая обязанность. Всегда тянул на себя, когда другим было тяжело. Никогда не искал оправданий. Очень любил животных. Александр навсегда в памяти всех, кто его знал — энергичный, добрый. И очень светлый, - написал депутат.

Андрей Гимбатов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Прощание с Александром Беловым пройдет в Омском парке Памяти. Похоронят его в селе Богословское на Юго-Восточном кладбище в 15:00. 

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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