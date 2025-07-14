



14 июля Гидрометцентр уточнил прогноз по опасным погодным явлениям на территории Волгоградской области. По информации синоптиков, в ближайшие несколько дней жителям региона предстоит пережить капризы природы в шести разнообразных проявлениях. Одно из самых опасных, по оценке специалистов, – суховей.

Согласно данным прогностической карты, до 12:00 16 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за сухого и перегретого воздуха.

- Суховей ожидается в большинстве районов под яровыми колосовыми, пропашными и зернобобовыми культурами, - говорится в предупреждении.

Кроме того, до 11:00 16 июля в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за штормового ветра до 28 м/с. Также, вплоть до 18:00 ожидаются грозы. В этот же период будет действовать оранжевый уровень из-за чрезвычайной пожароопасной. До вечера 15 июля существует вероятность ливней с градом.

До 18:00 15 июля ожидается очень высокая температура. Воздух может прогреться до +40…+41°C.