Общество

В Волгограде участников СВО и членов их семей начали обучать предпринимательству

Общество 14.07.2025 15:31
0
14.07.2025 15:31


Сегодня, 14 июля, в Волгограде стартовал проект «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, передает V102.RU. 


Реализация проекта «СВОй бизнес» осуществляется партией «Единая Россия» совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ», Корпорацией МСП и администрацией региона.

- Мы должны помочь вернувшимся из зоны СВО бойцам адаптироваться к мирной жизни. Нашим президентом поставлена четкая задача - дать участникам СВО максимальный доступ к социальным лифтам, вовлечь в активную деятельность, в экономику, в социальную сферу, управление. Ваша стойкость и преданность Родине - бесценный ресурс для развития нашей страны. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, - сказал на мероприятии, посвященном запуску проекта в Волгограде, депутат гордумы, региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Иосиф Ефремов.


По его словам, в настоящее время федеральный проект запущен в 30 регионах России, в числе которых и Волгоградская область. В течение пяти дней участники интенсивного курса узнают все тонкости ведения своего дела, смогут выбрать направление по душе и сделать первые шаги в мире бизнеса. 

- Сегодня это первый начальный этап. Безусловно, здесь дается теоретический базис в этом пятидневном интенсивном курсе для начинающих предпринимателей, - пояснил Иосиф Ефремов. - Мы создаем базу данных наших участников, постоянно будем с ними на связи, чтобы помогать им дальше в решении вопросов, планировании, оказании дальнейшей помощи с точки зрения как финансовой, юридической, так и консультативной.


Опытные наставники, в числе которых представители регионального отделения «Опоры России» и комитета экономической политики и развития Волгоградской области, публично обещают в этом содействовать и во всем  помогать.


Я считаю своей обязанностью не просто провести это мероприятие, но и в дальнейшем сопровождать все ваши проекты. Если вдруг на этом пути будут какие-либо сложности, то, публично здесь обещаю, взять ваши проекты для дальнейшего личного сопровождения и оказания максимального содействия по всем вопросам, - заверил присутствующих врио председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков.


Многодетная мама и жена участника СВО Ольга Кузнецова вошла в число участников проекта «СВОй бизнес». После рождения третьего ребенка она оставила работу бухгалтера и стала шить футболки с патриотической символикой. Ольга говорит, что найти дело по душе ей помогли такие же женщины, как и она, сплотившиеся в общей группе. Обычная переписка в чате переросла в общее дело.

- Мы сначала создавали всякие флешмобы, записывали видео, делали ролики. А потом решили, что можем сделать футболки, в которых все с удовольствием будут ходить и наглядно показывать свою гордость за наших мужчин. Первые футболки были пошиты с позывным на уровне груди и надписью «Надежный тыл России». Очень много девочек сразу же захотели себе такие футболки, а потом и своим детям. Кто может указывать позывной - те указывают. А те, кому нельзя, у детей пишут, например: «Сын героя», «Дочь героя». А на спине начали добавлять надписи: «Горжусь тобой папа», «Жена героя» и другие, - рассказала собеседница агентства.


По ее словам, за два месяца она сшила 100 таких футболок. Реализовывать их через соцсети ей помогают другие жены участников СВО. В планах активных женщин расширить свой ассортимент и начать выпускать свитшоты и худи с патриотической символикой.

- Мне кажется, что это дело нас еще больше сплотило. Мужчины все были очень удивлены. Это очень трепетно. Для нас, кто в этом во всем находится, это не просто какая-то вещь - это душа. Я в каждую такую вещь вкладываю свою душу. И другие девочки нас за это благодарят, - рассказала Ольга.


Итогом пятидневного обучения станет презентация бизнес-проектов участников программы «СВОй бизнес». Автор лучшей идеи получит грант в сумме 100 тысяч рублей. Победителя определит компетентное жюри под председательством Иосифа Ефремова.


В настоящее время в Волгоградской области поддержка участникам СВО и членам их семей оказывается по 47 направлениям. Программу «СВОй бизнес», по словам организаторов, следует рассматривать как составную часть комплексных усилий по оказанию уже действующих мер поддержки участникам и их семьям в Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.07.2025 21:42
Общество 14.07.2025 21:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 20:21
Общество 14.07.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 20:05
Общество 14.07.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 17:08
Общество 14.07.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 16:20
Общество 14.07.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 16:19
Общество 14.07.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 16:06
Общество 14.07.2025 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2025 15:22
Общество 14.07.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 14:50
Общество 14.07.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 14:13 Реклама
Общество 14.07.2025 14:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2025 12:04 Реклама
Общество 14.07.2025 12:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2025 10:40 Реклама
Общество 14.07.2025 10:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2025 09:16
Общество 14.07.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 08:53
Общество 14.07.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2025 21:30
Общество 13.07.2025 21:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:42
Снайперы «растворились» в волгоградских степяхСмотреть фотографии
21:20
Под Волгоградом лихач на «Ниве» устроил массовое ДТП на парковке у администрацииСмотреть фотографии
20:53
Под Волгоградом нечистоплотного водителя заставили убрать мусор у кладбищаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Стало известно состояние рабочих, пострадавших на заводе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:05
В Омске простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Еж»Смотреть фотографии
19:25
Браконьера с уловом задержали полицейские на Цимлянском водохранилищеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Навалившая кучу отходов в Волгограде стройкомпания возместила ущерб на полмиллионаСмотреть фотографии
18:14
В центре Волгограда под окнами МКД обнаружили мертвой женщинуСмотреть фотографии
18:10
Юрий Слюсарь назначил снятого с должности генерала Вельможко мэром ВолгодонскаСмотреть фотографии
17:56
Пробелы в законодательстве: о необходимости пересмотра программы ОСВВ заявил член ОП Сергей ЖуковСмотреть фотографии
17:40
«Я год и четыре просидела из-за автобуса»: в Волгограде скандальную пацанку опознали в новой автобусной дракеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Команды «Фас» не было? Число нападений собак на волгоградцев выросло почти вдвоеСмотреть фотографии
16:46
В Билайне рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жаруСмотреть фотографии
16:40
«Ротор» 16 июля проведет открытую тренировку для болельщиков на поле ВГАФКСмотреть фотографии
16:20
На пр. Ленина в Волгограде в разгар дня погасли светофоры, есть первое ДТПСмотреть фотографии
16:19
Отличник здравоохранения РФ Сергей Свердлин скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградский «Ротор» начнет сезон в гостях с ульяновской «Волгой» 19 июля Смотреть фотографии
16:06
Волгоградским водителям напомнили о штрафах за нарушение ПДД на ж/д переездахСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде брошенные электросамокаты начнут эвакуировать на штрафстоянкиСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде участников СВО и членов их семей начали обучать предпринимательствуСмотреть фотографии
15:25
Браконьера с 20 сетями задержали на Цимле под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
«Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» чемпионата РФ по пляжному гандболуСмотреть фотографии
15:22
Бастрыкин потребовал ускорить расследование гибели водителя грузовика под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:50
Будет всё, кроме снега? Гидрометцентр предупредил волгоградцев о масштабном разгуле стихииСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде ищут специалистов для работы в контакт-центр Кировского районаСмотреть фотографии
13:07
С тремя адвокатами и присяжными: в Волгограде 15 июля стартует процесс по делу ПакаСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцы засняли на видео последствия разгула урагана на севере регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Один человек погиб и один получил травмы в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Рекордная проходка: шахтёры Гремячинского ГОКа добились лучших показателей за всю историю предприятияСмотреть фотографии
11:29
В Новоаннинском районе в собственном доме заживо сгорел мужчинаСмотреть фотографии
 