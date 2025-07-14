Сегодня, 14 июля, в Волгограде стартовал проект «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, передает V102.RU.





Реализация проекта «СВОй бизнес» осуществляется партией «Единая Россия» совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ», Корпорацией МСП и администрацией региона.

- Мы должны помочь вернувшимся из зоны СВО бойцам адаптироваться к мирной жизни. Нашим президентом поставлена четкая задача - дать участникам СВО максимальный доступ к социальным лифтам, вовлечь в активную деятельность, в экономику, в социальную сферу, управление. Ваша стойкость и преданность Родине - бесценный ресурс для развития нашей страны. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, - сказал на мероприятии, посвященном запуску проекта в Волгограде, депутат гордумы, региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Иосиф Ефремов.





По его словам, в настоящее время федеральный проект запущен в 30 регионах России, в числе которых и Волгоградская область. В течение пяти дней участники интенсивного курса узнают все тонкости ведения своего дела, смогут выбрать направление по душе и сделать первые шаги в мире бизнеса.

- Сегодня это первый начальный этап. Безусловно, здесь дается теоретический базис в этом пятидневном интенсивном курсе для начинающих предпринимателей, - пояснил Иосиф Ефремов. - Мы создаем базу данных наших участников, постоянно будем с ними на связи, чтобы помогать им дальше в решении вопросов, планировании, оказании дальнейшей помощи с точки зрения как финансовой, юридической, так и консультативной.





Опытные наставники, в числе которых представители регионального отделения «Опоры России» и комитета экономической политики и развития Волгоградской области, публично обещают в этом содействовать и во всем помогать.





- Я считаю своей обязанностью не просто провести это мероприятие, но и в дальнейшем сопровождать все ваши проекты. Если вдруг на этом пути будут какие-либо сложности, то, публично здесь обещаю, взять ваши проекты для дальнейшего личного сопровождения и оказания максимального содействия по всем вопросам, - заверил присутствующих врио председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков.





Многодетная мама и жена участника СВО Ольга Кузнецова вошла в число участников проекта «СВОй бизнес». После рождения третьего ребенка она оставила работу бухгалтера и стала шить футболки с патриотической символикой. Ольга говорит, что найти дело по душе ей помогли такие же женщины, как и она, сплотившиеся в общей группе. Обычная переписка в чате переросла в общее дело.

- Мы сначала создавали всякие флешмобы, записывали видео, делали ролики. А потом решили, что можем сделать футболки, в которых все с удовольствием будут ходить и наглядно показывать свою гордость за наших мужчин. Первые футболки были пошиты с позывным на уровне груди и надписью «Надежный тыл России». Очень много девочек сразу же захотели себе такие футболки, а потом и своим детям. Кто может указывать позывной - те указывают. А те, кому нельзя, у детей пишут, например: «Сын героя», «Дочь героя». А на спине начали добавлять надписи: «Горжусь тобой папа», «Жена героя» и другие, - рассказала собеседница агентства.





По ее словам, за два месяца она сшила 100 таких футболок. Реализовывать их через соцсети ей помогают другие жены участников СВО. В планах активных женщин расширить свой ассортимент и начать выпускать свитшоты и худи с патриотической символикой.

- Мне кажется, что это дело нас еще больше сплотило. Мужчины все были очень удивлены. Это очень трепетно. Для нас, кто в этом во всем находится, это не просто какая-то вещь - это душа. Я в каждую такую вещь вкладываю свою душу. И другие девочки нас за это благодарят, - рассказала Ольга.





Итогом пятидневного обучения станет презентация бизнес-проектов участников программы «СВОй бизнес». Автор лучшей идеи получит грант в сумме 100 тысяч рублей. Победителя определит компетентное жюри под председательством Иосифа Ефремова.





В настоящее время в Волгоградской области поддержка участникам СВО и членам их семей оказывается по 47 направлениям. Программу «СВОй бизнес», по словам организаторов, следует рассматривать как составную часть комплексных усилий по оказанию уже действующих мер поддержки участникам и их семьям в Волгоградской области.

