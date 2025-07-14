В центре Волгограда под окнами МКД обнаружили мертвой женщину

В центре Волгограда под окнами многоквартирного дома прохожие обнаружили мертвой женщину. Информацию о гибели волгоградки на ул. Новороссийской подтвердил руководитель следственного отдела по Центральному районе СУ СКР Владимир Суров.

Трагедия, по уточненным данным, разыгралась сегодня, 14 июля, по адресу ул. Новороссийская, 2К. По предварительным данным, 55-летняя женщина выпала из окна, расположенного на седьмом этаже дома.

– Женщина проживала в данном доме и выпала из окна собственной квартиры, – сообщил Владимир Суров ИА «Высота 102». – В момент падения с ней в жилище находился ее супруг.

В настоящее время, по информации Сурова, по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото: Яндекс Карты