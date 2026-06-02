Девушка на «Ладе» устроила массовое ДТП с элитными авто в Волгограде

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадал один человек, произошло в Красноармейском районе Волгограда. Виновником аварии, как сообщили в ГУ МВД России по региону, стала 18-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2114», которая нарушила ПДД.

По предварительным данным, авария произошла накануне вечером напротив дома №10 по улице Электростальная. Водитель «ВАЗ-2114» при выезде на перекресток со второстепенной дороги не предоставила преимущество движения другим авто и столкнулась с автомобилем Toyota, который двигался по главной дороге.

В результате от удара Toyota продолжила движение и столкнулась с автомобилем Lexus, который врезался в «Ладу Гранту». В массовой аварии пострадал пассажир Toyota, которого госпитализировали с места происшествия в больницу.





