Под Волгоградом ликвидирован пожар у хутора Букатин Луг

13 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области крупный ландшафтный пожар вплотную подобрался к территории хутора Букатин Луг. Вовремя ликвидировать возгорания удалось лишь благодаря расчётам спасателей.
- В 12:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В х. Букатин Луг горела сухая растительность на площади 400 кв.м. Пожарные подразделения 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:57. Погибших и пострадавших нет, - рассказали журналистам в ГУ МЧС России по региону.
Отметим, по предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.