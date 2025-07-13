В Волгограде компьютерный сбой парализовал работу магазинов «Спортмастер»





В Волгограде покупатели сети магазинов «Спортмастер» столкнулись со сложностями при попытке оплатить товар. 12 и 13 июля из-за масштабного компьютерного сбоя оказалась парализована работа касс.

- Произошёл сбой системы, невозможно оплатить заказы и не работает выдача товаров. Столкнулись с этим в ТРЦ «Мармелад». Сотрудники говорят, что сбой по всей России со вчерашнего дня. Здесь даже специальные таблички с информацией в залах установлены, — рассказали журналистам очевидцы.





Примечательно, что недоступны не только оффлайн, но и дистанционные заказы. Интернет-магазин работает через раз. При попытке открыть ресурс многие пользователи видят уведомления о том, что произошёл сбой и основной функционал сайта временно недоступен. Со схожей проблемой сталкиваются и пользователи мобильного приложения.

Редакция ИА «Высота 102» попыталась дозвониться на всероссийскую горячую линию компании, однако она также оказалась в нокауте. При попытке набора номера даже не идут гудки.

Отметим, по данным сервиса «Сбой.рф», 13 июля зафиксирован всплеск жалоб от пользователей интернет-сервисов «Спортмастера». За неполные сутки поступило 543 обращения, при этом днём ранее их было всего 167, а в предыдущий период проблемы практически не фиксировались. Больше всего жалоб приходится на Москву – 27%, Новосибирскую область -10% и Нижегородскую область 6%. О причинах произошедшего не сообщается.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты», посетители магазина