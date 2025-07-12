Волгоградцам напомнили, кому увеличат пенсии с 1 августа





Волгоградские пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также тем, кто в этом же месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы, автоматически получат увеличенную пенсию с 1 августа. Об этом 12 июля рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов «РИА Новости».

По словам Гаврилова, размер базовой фиксированной части страховой пенсии на 2025 год составляет 8907,7 рубля, при достижении 80 лет она повышается до 17 815,4 рубля.

- Все это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе, - пояснил председатель.

Также от отметил, что также вступает в силу и надбавка за уход в размере 1314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр. За установление группы инвалидности пенсионер получит надбавку более 8,9 тысячи рублей. Действует также и доплата за иждивенцев в размере 2969,23 за каждого нетрудоспособного.