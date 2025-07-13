Общество

Бес попутал? Под Волгоградом осудят серийного похитителя облицовочного кирпича

Общество 13.07.2025 12:06
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13.07.2025 12:06


В Октябрьском районе Волгоградской области полицейские раскрыли дело о краже стройматериалов. За помощью к силовикам обратилась владелица участка на территории одного из хуторов.

Правоохранителям удалось установить, что в октябре 2024 года местный житель решил сделать к дому пристройку, однако вскоре выяснилось, что он переоценил свои запасы кирпича. Выход из сложившейся ситуации нашёлся сам собой, ведь одновременно соседи начали строительство забора. Мужчина решился пойти на кражу.

- С этой целью он ночью, вооружившись тачкой, подкрался к забору соседки и в три приема перевез к себе во двор похищенные стройматериалы, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Но беда не приходит одна. Горе-строитель вновь просчитался и даже с ворованным кирпичом не смог достроить помещение.

Выждав время, мужчина вновь вооружился тачкой и тёмной, теперь уже ноябрьской ночью отправился на «дело».

На этот раз пропажу заметила 36-летняя хозяйка. Женщина обратилась в полицию.

Отметим, мужчина в содеянном сознался и ещё на этапе следствия компенсировал хуторянке ущерб. В настоящее время собранные материалы направлены в районный суд.

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