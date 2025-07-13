Общество

В Волгограде кинотеатр «Родина» лишился реконструктора

Общество 13.07.2025 07:13
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13.07.2025 07:13


В Центральном районе Волгограда так и не начался ремонт здания кинотеатра «Родина». В июне контракт на обновление объекта культурного наследия регионального значения выиграла компания «СИСТЕМА СТРОЙ». Организация должна была привести сооружение в порядок и приспособить его для нужд МУ ГЦПВ «Виктория», однако вскоре поспешила отказаться от производства работ. Соответствующее соглашение размещено на Госзакупках.

Согласно документу, подрядчик уведомил муниципального заказчика о невозможности выполнить контракт, в связи с чем впоследствии он и был расторгнут.

Ранее планировалось, что организация восстановит внутреннюю отделку 1-го и 2-го этажей, включая воссоздание утраченных элементов лепнины и замену напольного паркетного покрытия. Восстановлен должен был быть и фасад здания и кровля. Также предусмотрены были работы по замене сетей электроснабжения и телекоммуникационных слаботочных систем. На эти цели из бюджета было выделено 40 млн рублей.

Отметим, в настоящее время муниципальный заказчик объявил повторный аукцион на право производства соответствующих работ. Определить нового исполнителя власти намерены в 20-х числах июля.

Фото: панорама сервиса «Яндекс Карты»

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