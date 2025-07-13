В Волгограде готовят к открытию ещё три официальных пляжа





В Волгограде в ближайшее время может открыться третья официальная зона отдыха у воды, где будет разрешено купание. Муниципалитетом согласовано с МЧС и получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, необходимое для начала работы пляжа на острове Сарпинском.

- В Кировском районе планируется место отдыха у воды с купанием. Администрацией района получены все необходимые документы для его открытия, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации властей, все юридические формальности, необходимые для начала работы пляжа, уже давно улажены, однако зона отдыха сможет принять отдыхающих с определённой задержкой.

- В связи с изменением лица, заинтересованного в обустройстве данной территории, официальное открытие места отдыха планируется позднее, - подчеркнули в муниципалитете.

Ещё два места отдыха у воды без купания должны в ближайшее время открыться в Советском районе Волгограда на правом берегу Волги (набережная им. Тулака), а также в Тракторозаводском районе (напротив отеля «Старт»). Обе площадки проходят комиссионную приёмку.

Отметим, ранее в конце июня стало известно об открытии в Волгограде пляжей в Красноармейском районе на полуострове Сарептском и Тракторозаводском районе в границах посёлка Нижний Тракторный.