Солнце снова произвело рекордное количество вспышек





На Солнце учеными была зафиксирована повышенная активность. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, всего за сутки произошло 17 вспышек.

- На Солнце с середины вчерашнего дня наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер. С утра на левом краю Солнца зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными. На видео показана одна из них, балла M1.4, с максимумом в 07:02 по Москве. Вторая с баллом M2.3, зарегистрирована сегодня в 11:34, - говорится в сообщении ученых.

Как отметили специалисты, прямых угроз для Земли текущий рост активности не создал.

Напомним, 5 июля учеными также было зафиксирована плазменная структура длиной более 1 миллиона километров.

Скриншот: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН