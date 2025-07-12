Общество

Солнце снова произвело рекордное количество вспышек

Общество 12.07.2025 21:10
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12.07.2025 21:10


На Солнце учеными была зафиксирована повышенная активность. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, всего за сутки произошло 17 вспышек. 

- На Солнце с середины вчерашнего дня наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер. С утра на левом краю Солнца зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными. На видео показана одна из них, балла M1.4, с максимумом в 07:02 по Москве. Вторая с баллом M2.3, зарегистрирована сегодня в 11:34, - говорится в сообщении ученых. 

Как отметили специалисты, прямых угроз для Земли текущий рост активности не создал.

Напомним, 5 июля учеными также было зафиксирована плазменная структура длиной более 1 миллиона километров.

Скриншот: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

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