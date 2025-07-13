



12 июля в Волжском «Жигули» едва не врезались в толпу пешеходов. На исходе вечера, в 23:11, водителю легкового автомобиля, судя по всему, захотелось острых ощущений. На круговой развязке на пл. Свердлова лихач решил отрабатывать «каскадёрские» приёмы вождения. Происходящее запечатлела одна из камер уличного наблюдения.





Разогнав машину до большой скорости, он начал совершать резкие разнонаправленные повороты, уходя в заносы.

Отметим, выполняя опасные манёвры, в какой то момент владелец ВАЗа едва не врезался в ещё один автомобиль, а также пронёсся в метре от толпы горожан, оцепеневших на пешеходном переходе. На этот раз чудом обошлось без пострадавших.

Фото и видео: POWERNET