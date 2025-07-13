«Работают за двоих»: в Краснослободске родители бьют тревогу из-за острой нехватки воспитателей в детском саду





В Краснослободске Волгоградской области родители детей, посещающих детский сад «Семицветик», бьют тревогу из-за острого кадрового дефицита. По их словам, в учреждении из 21 воспитателя в реальности работают всего 11 человек. Кроме того, отсутствуют и другие специалисты, без которых дошкольное учреждение не может нормально функционировать.

- Мы боимся за своих детей. Воспитатели вынуждены брать дополнительные ставки. У нас по штатному расписанию должен работать 21 воспитатель: 14 в старших группах и 7 в младших. Но фактически трудоустроены 11 человек: 7 в старших группах и 4 в младших. По сути, они трудятся за отсутствующих специалистов, выходя в дополнительные смены и в выходные дни. Сама работа детского сада организована таким образом, что если нянечке, не дай бог, нужно будет отлучиться куда-то, дети оказываются одни без присмотра. Подменить воспитателей некому, - рассказала журналистам мать одного из воспитанников Ольга.

Женщина отмечает, из-за массовой переработки измотанные нянечки не успевают убирать в группах за детьми. Кроме того, у родителей нет возможности отдать ребёнка на дополнительные развивающие занятия, ведь проводить их просто некому.

- У нас вот уже несколько месяцев нет преподавателя музыки. Также, если случится какое-то ЧП, оказать детям первую помощь будет некому – в детском саду не работает медицинский пункт. Естественно, раз нет медработника, то возникает и вопрос с контролем приготовления пищи, ведь именно медицинский специалист должен его осуществлять, - продолжает волгоградка.

Мать отмечает, что в Краснослободске работает ещё один детский сад и в нём таких проблем нет. Напротив, родители из «Семицветика» массово стараются перевести туда своих детей.

- Сложно сказать, в чём причина. От нянечек я слышала, что многие воспитатели не выдерживают требований заведующей.

Родители попытались привлечь внимание к проблемам учреждения администрации Среднеахтубинского района, однако чиновники опасений местных жителей не разделили, отчитавшись, что в детском саду всё в порядке.

Редакция ИА «Высота 102» попросила муниципалитет прокомментировать жалобы жителей Краснослободска. Специалисты признали кадровый дефицит в учреждении, однако, по их данным, всё не столь драматично. Штатным расписанием на 2025 год предусмотрено 18 должностей воспитателей, из них фактически заняты 14. Ещё 2 воспитателя должны быть оформлены в ближайшее время, - подчеркнули в администрации Среднеахтубинского района.

При этом муниципалитет признал отсутствие в детском саду музыкального руководителя и медицинского работника. Информация об обеих вакансиях размещена в интернете. Идёт поиск сотрудников.

Также власти не разделили опасений родителей по поводу работы пищеблока. По информации администрации, питание детей в детском саду организовано по модели аутсорсинга. Соответствующие услуги оказывает сторонняя компания, которая самостоятельно организует приготовление пищи и контроль качества продукции на всех этапах приготовления.

Отчитались чиновники и о дополнительных образовательных занятиях.

- В МДОУ ДС «Семицветик» г. Краснослободска функционирует 13 платных дополнительных образовательных услуг. Формирование групп и направлений, а также потребности в дополнительных занятиях производилось на основе опроса потребителей (получателей услуг), проведенного в августе 2024 года.

Ситуацию прокомментировали журналистам в прокуратуре Волгоградской области. По данным надзорного ведомства, администрация учреждения действительно уделяла недостаточное внимание кадровой работе.

- По фактам ненадлежащей кадровой работы 30.06.2025 прокуратурой района внесено представление заведующей МДОУ ДС «Семицветик», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре проверили информацию об отписках районной администрации, которые были направлены обеспокоенным родителям. Как выяснилось, несколько недель назад местные чиновники действительно рассматривали коллективное обращение от родителей детей, но подготовленный ответ не содержит информацию по существу обозначенных проблем.

- 25.06.2025 в адрес заявителей направлен ответ, в котором не отражена информация по доводам обращения о некачественном питании и несоблюдении правил хранения продуктов в МДОУ ДС «Семицветик», в связи с чем прокуратурой района 30.06.2025 внесено представление и.о. председателя комитета по образованию администрации Среднеахтубинского района. Ситуация находится на контроле.





Отметим, в свою очередь жители Краснослободска настаивают, что обозначенные ими проблемы действительно существуют, и обещают продолжить отстаивать права своих детей. Также родители обращают внимание на отсутствие в детском саду ремонта и ненадлежащее состояние прилегающего к учреждению участка.

Фото: жители Краснослободска